В Челябинске завели дело после травмирования ребенка в досуговом центре

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ), после травмирования ребенка в досуговом центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 11 ноября в одной из игровых комнат в Челябинске шестилетняя девочка получила травму в виде рваной раны щеки. Аналогичное дело завели после того, как в сентябре четырехлетняя девочка в этом же центре травмировала позвоночник после падения со скалодрома. Страховочных матов под оборудованием на тот момент не было.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые документы, назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности объекта.

Прокуратура Советского района поставила ход расследования дел на контроль.

