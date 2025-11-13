Правительство выделит на субсидирование авиаотрасли более 1,4 млрд рублей
Правительство России выделит более 1,4 млрд руб. на возмещение затрат авиакомпаниям, которые предоставляют сниженные тарифы на межрегиональные рейсы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Доступность авиационного транспорта важна для каждого… Особенно это важно для молодежи, многодетных семей, граждан старшего возраста или с ограниченными возможностями здоровья»,— заявил господин Мишустин на заседании (цитата по пресс-службе правительства РФ).
В текущем году есть порядка 80 субсидируемых авиамаршрутов, отметил премьер-министр РФ. Он добавил, что правительство продолжит обеспечивать условия, которые позволяют приобретать авиабилеты по льготным ценам.