ЕК сочла политику Google по борьбе со спамом нарушением законодательства

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google из-за политики корпорации по борьбе со спамом. Регуляторов заинтересовало, не использует ли компания внутренние алгоритмы так, чтобы ограничивать видимость некоторых сайтов, сообщает Reuters. По данным издания, внимание ЕК привлекли случаи, когда поисковик понижал в выдаче ресурсы, публикующие коммерческий контент или партнерские материалы.

Такие действия могут нарушать принципы честной конкуренции, установленные законом о цифровых рынках. Документ обязывает крупнейшие технологические компании обеспечивать прозрачные и равные условия для всех участников рынка. Если выяснится, что компания Google использовала свои антиспам-механизмы для ограничения доходов издателей, ей может грозить штраф до 10% мирового оборота.

В Брюсселе подчеркивают, что цель расследования не наказать компанию, а убедиться, что поисковая система не оказывает избыточного влияния на доступ к информации.

В Google же уверяют, что их политика направлена исключительно на защиту пользователей и повышение качества поиска. Компания отмечает, что борьба со спамом помогает удерживать высокий стандарт результатов, а обвинения ЕК считает необоснованными. Представители поисковика выразили готовность сотрудничать с регулятором и предоставить всю необходимую информацию.

Алена Кордюкова