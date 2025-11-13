Прокуратура подала иск в суд в отношении администрации Екатеринбурга и мэра

Прокуратура Екатеринбурга подала два иска в отношении администрации города, в одном из которых ответчиком выступает мэр Алексей Орлов, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Оба иска были поданы в июне, позже дела соединили. Судебное заседание назначено на начало декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокурор требует признать незаконным бездействие по обустройству минерализованных полос и пожарных гидрантов. В администрации города, напротив, утверждают, что благодаря проведенному комплексу превентивных мероприятий количество лесных и ландшафтных пожаров значительно снизилось.

«Всего на территории города в 2025 году вокруг 13 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров администрациями районов было создано более 45,0 км противопожарных минерализованных полос (средняя ширина полосы составляла от 1,5 м до 10 м), и более 200 км минерализованных полос было создано МСАУ "Екатеринбургское лесничество" на подведомственных территориях»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии.

В администрации также добавили, что к декабрю этого года будут завершены работы по строительству пожарных водоемов в поселках Палкинский торфяник и Приисковый.

Артем Путилов