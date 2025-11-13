Суд вынес решение по подросткам, жестоко избившим прохожего в саду «Сан-Галли»

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних — Артема Цигенеску и Аббосбека Махкамова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально они обвинялись в покушении на убийство, однако суд счел эти обвинения недоказанными и оправдал обоих по самой тяжкой статье. Тем не менее, молодые люди были осуждены за хулиганство.

Центральным эпизодом дела стало нападение 19 марта 2024 года в саду «Сан-Галли». По версии следствия, Цигенеску и Махкамов жестоко избили ранее незнакомого им мужчину, угрожая ножом.

Следствие полагало, что их умысел был направлен на убийство. Однако суд установил, что смерть потерпевшего на месте происшествия наступила от обострения хронического заболевания — миокардита.

Суд не нашел в действиях подсудимых состава преступления по статье «Покушение на убийство». По этому эпизоду оба фигуранта были полностью оправданы, за ними признано право на реабилитацию.

Тем не менее, Махкамов был признан виновным по двум эпизодам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Один из них — это нападение в саду «Сан-Галли». Следом молодой человек в тот же день напал на прохожего у Московского вокзала в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил несовершеннолетнему 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Цигенеску проходил обвиняемым по первому эпизоду, суд дал ему три года условно с испытательным сроком.

Андрей Маркелов