Суд подтвердил правомерность выплат ребенку, родившемуся после гибели отца на СВО

Адлерский райсуд Сочи удовлетворил заявление о начислении страховых и социальных выплат дочери местного жителя Дмитрия Копцева, погибшего в ходе спецоперации в ДНР. Ранее военный комиссариат Сочи в выплатах отказал, сославшись на то, что ребенок родился после гибели отца.

Исковые требования семьи погибшего поддержала прокуратура сочинского гарнизона. Суд признал, что отказ военного комиссариата включить дочь Дмитрия Копцева в число получателей страховых и социальных выплат является неправомерным.

«Статус ребенка как члена семьи погибшего и право на меры социальной защиты зависят не от даты рождения, а от факта установленного отцовства. Дети, рожденные после смерти отца, пользуются тем же объемом гарантий, что и дети, рожденные при жизни отца»,— говорится в решении Адлерского районного суда Сочи.

Военный комиссариат Сочи не стал обжаловать решение Адлерского райсуда, судебный акт вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар