Средняя цена на бензин в Башкирии выросла на 0,24% за неделю

С 5-го по 12 ноября средняя стоимость литра бензина в Башкирии выросла на 0,24%, до 61,82 руб. Это самый медленный недельный рост цен на автомобильное топливо в республике с середины сентября.

Литр АИ-92 стоит, по данным Росстата, 59,42 руб. (подорожал на те же 0,24%). До 64 руб. за литр подорожал АИ-95 (недельный рост — 0,27%), до 85,29 руб. за литр — бензин марок АИ-98 и выше (рост — 0,44%).

С конца октября автомобильный бензин вырос в цене примерно на 0,73%.

Цена дизельного топлива к 12 ноября достигла 72,29 руб. за литр, увеличившись за неделю на 0,49%, за две недели — на 2,63%.

Идэль Гумеров