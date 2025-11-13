В Омане допустили запуск платежной системы «Мир»

В Омане работают над запуском платежной системы «Мир», заявил председатель Оманско-Российского делового совета Хамед аль-Дахаб. По его словам, сроки запуска платежной системы зависят от работы обеих сторон.

«Я не знаю, [как скоро это будет возможно], потому что мы работаем вместе (с РФ.—“Ъ”). Но это случится. Мы уже начали работу»,— заявил Хамед аль-Дахаб журналистам на бизнес-форуме Россия-Оман (цитата по ТАСС).

12-13 ноября в Маскате (столица Омана) проходит бизнес-форум Россия-Оман и бизнес-миссия в составе представителей российских официальных и деловых кругов. В рамках форума планируется обсудить дальнейшее укрепление торгово-инвестиционных связей России с Оманом в различных сферах.