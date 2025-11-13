Крымчанина арестовали за хранение патронов в морозилке

В Крыму задержали местного жителя, который хранил в морозилке патроны для автомата Калашникова. Об этом «Ъ» сообщили в республиканском управлении МВД России. По данным правоохранителей, житель Симферопольского района Крыма стал фигурантом уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов).

Сотрудники полиции нашли в его доме в морозильной камере коробку, заклеенную прозрачной лентой. Вскрыв ее, они обнаружили бумажный сверток с 13 патронами калибра 5,45х39 мм. По словам подозреваемого, он получил их от друга и спрятал. Баллистическая экспертиза подтвердила, что патроны пригодны для стрельбы.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Александр Дремлюгин, Симферополь