Дело наводчицы ВСУ Птахиной направили в военный суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Оксане Птахиной, передававшей ВСУ данные о ВС РФ. Ее обвиняют в организации и совершении теракта, а также содействии террористической деятельности. Дело направили для рассмотрения в Южный окружной военный суд, сообщила пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, фигурантка вступила в украинское террористическое сообщество, а также привлекла в него своего родственника. Госпожа Птахина с мая по август 2022 года занималась сбором данных о позициях российских военнослужащих и техники ВС РФ в Мелитополе. Полученные сведения она передавала украинским спецслужбам.

В марте 2023 года ВСУ нанесли удар реактивной артиллерией по позициям ВС РФ, на которые указала обвиняемая. В результате пострадали военнослужащий и мирный житель, было частично разрушено здание. Оксану Птахину задержали, она находится под арестом.

В СКР сообщали, что фигурантка вовлекла в незаконную деятельность двух родственников. Один из них погиб, второй находится на Украине.

Никита Черненко