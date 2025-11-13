Суд оставил под стражей обвиняемого во взятках директора «Трассы 74»

Адвокаты бывшего директора МБУ «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова, обвиняемого в получении взятки, не смогли оспорить его содержание под стражей. Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции о продлении этой меры пресечения в силе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сторона защиты пыталась оспорить решение Тракторозаводского районного суда от 28 октября этого года. Тогда он продлил срок содержания под стражей Сергея Ефимова до 4 января. Адвокаты посчитали, что следствие не доказало получение взятки и возможность подсудимого оказать влияние на свидетелей. Они просили освободить Сергея Ефимова выпусти его под залог, или запретить определенные действия. Областной суд их доводы отклонил.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора «Трассы 74» задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 февраля 2025 года. По версии следствия, Сергей Ефимов в 2022-2024 годах получил 4 млн руб. от заместителя руководителя ООО ПКФ «Глобус» за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта. Изначально эта территория была передана муниципальному учреждению на основании безвозмездного пользования для создания автомобильных спортивных трасс.