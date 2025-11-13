Суд не выпустил из СИЗО адвоката из Тольятти, похитившего 1,4 млн рублей у участника СВО

Оставлено в силе продление ареста адвокату региональной Палаты адвокатов из Тольятти. Постановление вынес Самарский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие установило, что адвокат вместе с соучастниками похитил выплаты в размере 1,4 млн руб. с банковской карты военнослужащего. В отношении адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Центральный районный суд Тольятти арестовал фигуранта, а затем продлил срок его содержания под стражей на два месяца, чтобы завершить следственные действия.

Защита адвоката просила поместить его под домашний арест, аргументируя это частичным возмещением ущерба и положительными характеристиками обвиняемого. Однако суд оставил решение без изменений, решив, что фигурант уголовного дела может сбежать и оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

Георгий Портнов