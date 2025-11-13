Программу медреабилитации участников СВО от Соцфонда продлили до 2027 года

Программа Социального фонда по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению военнослужащих продлена на 2026 и 2027 годы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавляющий комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО.

Соцфонд начал реализацию программы в 12 подведомственных центрах реабилитации с начала 2025 года. Длительность реабилитации определяется медицинскими показаниями. Санаторно-курортное лечение длится до 21 дня, пройти его можно раз в год. Участники боевых действий со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют внеочередное направление на лечение в центрах Соцфонда.

В октябре Соцфонд сообщал, что 92,3% военнослужащих «улучшили свое здоровье» после реабилитации. Также у 96,8% военнослужащих после реабилитации уменьшился болевой синдром, у 78,2% — восстановились двигательные функции. Сколько участников боевых действий прошли реабилитацию в центрах — в фонде не сообщили.

Ранее ФКЦР представлял данные, что среди участников СВО с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. 14,8% участников СВО с инвалидностью — инвалиды I группы, 26,9% — инвалиды III группы.

