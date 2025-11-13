На благоустройство Крыма направили полученные от национализации 6,9 млрд руб.

Власти Республики Крым направили на благоустройство региона 6,9 млрд руб., полученные от национализации имущества граждан Украины, «поддерживающих киевский режим». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое»,— написал Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Более 600 мероприятий выполняются в рамках бюджетной программы по поручению президента России Владимира Путина и правительства страны, сообщил глава Крыма. До конца года будут завершены работы на 236 дворовых и общественных территориях, в том числе на детских и спортивных площадках.