В ПГНИУ открылась краевая инженерная школа

В Пермском государственном национальном исследовательском университете начала работу краевая инженерная школа «Фотоника». Как сообщает пресс-служба вуза, там будут проводить исследования для пермских и федеральных предприятий и готовить инженеров в сфере навигации, связи, сенсорики и беспилотников.

Новое подразделение ПГНИУ будет работать как R & D (научные исследования и разработки) и образовательный центр для студентов и сотрудников пермских предприятий. Школу возглавил Николай Косвинцев, который руководил до этого центром компетенций НТИ «Фотоника» Пермского университета. Она будет располагаться в основном кампусе ПГНИУ и на территории Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК).

Как говорится в сообщении, в этом году в школе будут созданы лаборатория мультифункциональных материалов и лаборатория цифрового производства, а также бюро оптического приборостроения. На базе ПНППК будет организован учебный интерактивный класс «Инноватика».