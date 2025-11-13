В Башкирии более трети работающего населения получают меньше 45 тысяч рублей

2,7% работающего населения Башкирии получает более 200 тыс. руб. в месяц, подсчитало «РИА Рейтинг». По этому показателю республика занимает 41 место среди регионов России. Среднероссийский показатель выше в 2,8 раза — по стране доля таких работников составляет 7,5%.

Зарплату ниже 45 тыс. руб. в Башкирии получает 34,8% работников, а в среднем по России — 24,5%.

Наименьшая доля населения с высокими зарплатами — в Ингушетии, Калмыкии и Кабардино-Балкарской республике, наибольшая — в Чукотке, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. В Магаданской области, Камчатском крае и Чукотке меньше всего населения (в относительном выражении) получает до 45 тыс. руб. Чаще всего такая зарплата распространена в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Показатели рассчитаны на основе официальной статистики по средним зарплатам с сентября 2024-го по август этого года.

Идэль Гумеров