Дело жителя Удмуртии о передаче Украине фото завода и точек ПВО направили в суд

По уголовному делу 24-летнего жителя Удмуртии о передаче украинской разведке фотографий промышленного предприятия и точек ПВО за 5 тыс. руб. утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. Житель обвиняется в госизмене и участии в деятельности террористической организации (ст. 275, ст. 205.5 УК).

Следствие считает, что с июля 2023-го по сентябрь 2024 годов фигурант установил в интернете контакт с представителем террористической организации, действующей в интересах украинский разведки, от которого получал задания на съемку объектов ОПК в Удмуртии.

В августе—сентябре 2024 года обвиняемый сделал фотографии и видеозапись промышленного предприятия, его постов охраны и ограждения, припаркованных рядом автомобилей, систем видеонаблюдения и точек ПВО. За передачу этих материалов фигуранту заплатили 5 тыс. руб. Максимальное наказание за госизмену — пожизненное лишение свободы.