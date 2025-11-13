Депутаты заявили о росте жалоб на размещение киосков во дворах Екатеринбурга

Число обращений с призывом ликвидировать нелегальные нестационарные торговые объекты (НТО) на придомовых территориях Екатеринбурга, которые направили в адрес депутатов городской думы, «кратно увеличилось», рассказали в пресс-службе представительного органа. «Жители города возмущены, что киоски "вырастают " на их территории как правило ночью, и голосования собственников жилья при этом никто не проводит»,— пояснили в сообщении. Парламентарии заявили, что намерены поднять тему в ходе заседания рабочей группы по вопросам НТО, которая пройдет 14 ноября под председательством мэра Алексея Орлова.

Депутат Алексей Мещеряков отметил, что получил жалобу на ранее демонтированный киоск по продаже овощей и фруктов, который вновь разместили у дома на ул. Антона Валека, 12 в Верх-Исетском районе. «У жителей разрешения никто не спросил. Готовлю обращение в администрацию города и уверен, что добьюсь демонтажа НТО. Но нет уверенности, что ситуация не повторится. Считаю, что правила размещения объектов нужно ужесточать, чтобы решить эту и многие другие проблемы. Этот вопрос будет обязательно обсуждаться на рабочей группе»,— призвал он.

Господина Мещерякова поддержал депутат Алексей Шестаков, по словам которого проблема ларьков «требует более тщательного контроля» со стороны властей. «Необходимо не только следить за соблюдением правил размещения НТО, но и учитывать мнение жителей при принятии решений — проведение общего собрания собственников в целях распоряжения общим имуществом. Важно, чтобы при решении этой проблемы учитывались и интересы добросовестных предпринимателей, которые работают в сфере нестационарной торговли»,— пояснил парламентарий, добавив, что необходимо найти баланс между развитием бизнеса и комфортом горожан.

На заседании гордумы во вторник, 11 ноября, депутат Михаил Вечкензин призвал предпринимателей Екатеринбурга «подстраиваться под новые правила». «Не переносить свои объекты на земли третьих лиц, занимать места у домов, не согласовывая это с жителями, по-хамски врезаться в электрические сети, не вывозить мусор и так далее. Эту сферу необходимо регулировать и дальше, заниматься третьими лицами и прекращать этот бардак»,— подчеркнул он.

Согласно данным департамента потребительского рынка и услуг мэрии, количество киосков на землях третьих лиц в Екатеринбурге с января по октябрь 2025 года выросло на 23,5%. «При этом тема НТО не ограничивается вопросами выноса и установки киосков. В городе остается актуальным вопрос обновления навесов на остановках общественного транспорта»,— добавили в пресс-службе думы. В представительном органе отметили, что депутаты добились выделения дополнительных 45 млн руб. из городского бюджета на размещение остановочных комплексов на местах ларьков и с большой долей вероятности вопрос о ближайших планах по установке навесов на остановках также будет поднят на встрече с мэром Алексеем Орловым 14 ноября.

Василий Алексеев