Хуснуллин: ипотека начнет оживать при ставке ниже 10%

Кредиты на недвижимость станут более востребованы у населения при ипотечной ставке в 5-6%, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, при текущей ключевой ставке Банка России в 16,5% рынок уже начинает оживать.

«Сейчас я считаю, что если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать. Сейчас мы видим даже снижение до 16,5% дало определенное увеличение. Мы видим, что рынок начинает оживать»,— сказал Хуснуллин на бизнес-форуме Россия-Оман (цитата по «РИА Новости»). Он отдельно отметил рост рыночной ипотеки, которая последний год оставалась на уровне 18% от общей доли.

В октябрьском отчете ЦБ отмечается, что за три квартала 2025 года в России выдали 2,65 трлн руб. Около 83% из них относятся к льготным ипотечным программам. Согласно статистике регулятора, выдачи рыночной ипотеки планомерно растут, однако все еще остаются небольшими. Аналитики ЦБ считают, что это связано с по-прежнему высокими ставками по таким кредитам.