Жительницу Челябинской области оштрафовали за растрату субсидии на майнинг

Уйский районный суд Челябинской области признал виновной местную жительницу в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). За расходование субсидии на оплату коммунальных услуг для обеспечения работы майнинг-фермы ее оштрафовали на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что работница детского сада имела право на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и в течение двух с половиной лет подавала в управление образования Уйского района документы для выплаты материальной помощи. Однако значительная часть потребленной электроэнергии использовалась для извлечения прибыли из майнинг-фермы, работу которой организовал в доме ее супруг. Ущерб учреждению составил 382 тыс. руб. Местная жительница в ходе следствия возместила его в полном объеме.

Виталина Ярховска