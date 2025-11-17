ГК «Пространство групп»: новогодний спрос подогревает интерес к инвестициям в отели

Петербург оказался в топе новогодних направлений еще в октябре. Однако спрос только разгоняется до пиковых значений. О перспективах для инвесторов, рассматривающих гостиничную недвижимость, рассказали в ГК «Пространство групп».

По данным «Суточно.ру», в октябре Северная столица возглавила рейтинг городов России по ранним бронированиям на зимние праздники. Средняя арендная ставка выросла на 11% за год, до 5,8 тыс. рублей в сутки. «Островок» фиксировал рост спроса на 15% и среднюю стоимость размещения 6,8 тыс. рублей (+15%). А в OneTwoTrip говорили об увеличении спроса на отели в праздничный период на 67%.

«Несмотря на активный рост ранних бронирований, в петербургских гостиницах пока еще можно найти свободные номера в популярных категориях "три-четыре звезды". Но этот запас сократится в течение пары недель. Пик новогоднего спроса традиционно приходится на 10–20 ноября,— отмечает Екатерина Тизяева, директор по маркетингу и продажам ГК «Пространство групп».— Именно в эти дни большинство людей решают, где и как встретить праздники. Уже сейчас данные сервисов бронирования показывают: зимний сезон обещает быть по-настоящему горячим».

С мая по сентябрь Санкт-Петербург посетили около 6 млн туристов. По итогам 2025 года петербургские власти ожидают второго подряд рекорда, превышающего показатели допандемийного 2019 года. В Ассоциации туроператоров говорят об особой роли иностранных туристов, в этом году активно бронирующих номера в гостиницах. Однако основную часть турпотока составляют туристы из центральной России.

Ограничением для дальнейшего роста спроса может стать дефицит качественных предложений в среднем ценовом сегменте, а также сама логистика поездок для российских туристов. Как отмечают в ГК «Пространство групп», новый гостиничный проект Cosmos Smart Saint-Petersburg Yuzhny Hotel способен частично снять оба этих барьера.

«Как добираться — не менее важный вопрос для путешественников, чем куда поехать. В ближайшие годы появится новый ответ — высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ) с терминалом "Южный". Cosmos Smart Saint-Petersburg Yuzhny Hotel возводится в нескольких сотнях метров от него»,— рассказывает Екатерина Тизяева.

Cosmos Smart Saint-Petersburg Yuzhny Hotel — гостиничный комплекс категории «три звезды» с возможностью частным инвесторам приобрести номер или несколько для последующей сдачи в аренду. Управлением займется Cosmos Hotel Group — один из крупнейших федеральных гостиничных операторов с 43 отелями и более чем 10,5 тыс. номеров в управлении.

«Петербург год к году посещает больше гостей. ВСМ, как прогнозирует Минэкономразвития, сможет привлечь до полумиллиона туристов в год дополнительно. А значит, потенциал инвестиций в гостиничное направление только укрепляется»,— заключает Екатерина Тизяева.

Ввод Cosmos Smart Saint-Petersburg Yuzhny Hotel в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года — перед тем, как будет запущена ВСМ. Стоимость номеров с отделкой и меблировкой начинается от 5,3 млн рублей.

ООО «Троицкое поле». Проектная декларация Cosmos Smart Saint-Petersburg Yuzhny Hotel на сайте наш.дом.рф. Застройщик OOO «Троицкое поле». Проектное финансирование осуществляет банк АО «Дом.РФ»