В Новоалександровском округе заменят 3 км водовода к хутору Краснодарскому

В Новоалександровском округе стартовал капитальный ремонт межпоселкового водовода к хутору Краснодарскому протяженностью 3 км. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края.

В ходе работ подрядчик заменит устаревшие асбестоцементные трубы на современные полиэтиленовые. Ремонт водовода стал частью масштабной модернизации системы водоснабжения округа. Ранее в округе построили водовод «Восточный», который обеспечивает водой шесть населенных пунктов. В округе реконструировали очистные сооружения Новоалександровска, обеспечивающего водой 30 тыс. человек, и заменили аварийные участки водопровода общей протяженностью 27 км.

Всего в Ставропольском крае планируют за три года капитально отремонтировать и построить 18 объектов водоснабжения. По словам господина Владимирова, водоснабжение для более чем 390 тыс. жителей края.

Константин Соловьев