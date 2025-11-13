Песков напомнил украинской делегации о правилах дипломатии

Пускай украинская делегация критикует коллег из России за дурной тон на переговорах в Стамбуле, сама она с правилами дипломатии не знакома. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны»,— пояснил господин Песков на брифинге. Украине, по его словам, в этом смысле похвастаться нечем.

Так представитель российского президента отреагировал на заявление участника украинской переговорной группы — замминистра иностранных дел Сергея Кислицы. Тот в интервью Times раскритиковал переговорщиков из России за «провокационные и довольно неприятные вещи» в адрес украинских коллег. Дипломат уточнил, что россияне приехали на встречу с целым «досье» о каждом из членов украинской переговорной группы. По поводу главы российской делегации Владимира Мединского господин Кислица заметил, что тот во время переговоров постоянно опирался на исторические источники.