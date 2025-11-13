Reuters: Хорватия отказалась от покупки вакуумного газойля РФ из-за санкций США

Хорватия отказалась принять партию российского вакуумного газойля после того, как США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные London Stock Exchange Group.

Танкер Hope A с 30 тыс. тонн вакуумного газойля отправился под флагом Мальты из российского черноморского порта 22 октября. В тот же день США ввели санкции против российских нефтекомпаний.

Судно шло в Хорватию, однако развернулось и направилось на рейдовую стоянку у греческого порта Каламата. Покупатель и продавец неизвестны. С 30 октября танкер дрейфовал в Лаконском заливе, затем направился на рейдовую стоянку вблизи Суэцкого канала.

Евросоюз разрешил Хорватии покупать российский вакуумный газойль до конца 2025 года. С начала года европейская страна купила у России около 210 тыс. тонн вакуумного газойля, следует из данных трейдеров и LSEG.