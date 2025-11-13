МВД: в России будет расширяться процедура биометрической идентификации мигрантов

Экспериментальная процедура биометрической идентификации мигрантов в России будет расширяться, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По словам господина Колокольцева, введение биометрической идентификации иностранцев работает при въезде на территорию РФ и является заслоном для граждан, использующих фиктивные документы. «В ближайшее время такая практика будет расширяться»,— добавил глава МВД, представляя личному составу новых руководителей двух территориальных органов ведомства (цитата по сайту МВД)

Министр отметил, что сейчас подводятся итоги операции для противодействия незаконной миграции «Нелегал». По его словам, усилия МВД эффективно сказались на регулировании миграционных потоков, поскольку используемые технические средства не позволяют нарушителям долго скрываться от полиции.

15 октября президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026—2030 годы. В документе определены цель, задачи и направления миграционной политики, а также учтены опыт регулирования въезда и выезда иностранных граждан, условия их пребывания, миграционный учет, предоставление временного убежища и приобретение гражданства.