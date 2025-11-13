Решение об изъятии имущества у семьи экс-ректора КАИ вступило в силу

Решение суда о взыскании 33 млн руб. и изъятии в доход государства имущества семьи бывшего ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Верховный суд Татарстана оставил без изменений решение Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой республики. Надзорный орган установил, что расходы Тимура Алибаева и его супруги Лиры Алибаевой, занимавшей должность начальника отдела в Управлении Федерального казначейства по Татарстану, превышали их официальные доходы.

В ходе проверки выяснилось, что семья владела тремя квартирами в Казани и суммой свыше 24 млн руб., которые были переведены на счета в Турции. Чтобы скрыть имущество, его оформили на мать Лиры Алибаевой, позднее недвижимость перешла им по наследству.

Анна Кайдалова