В Сызрани собственников квартиры через суд обязали предоставить доступ к инженерным системам

Сызранский городской суд удовлетворил требование прокуратуры обязать собственников квартиры предоставить сотрудникам специализированной организации доступ к части инженерной системы для технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, жители многоквартирного дома на ул. Красильникова, 69 обратились в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации. В одной из квартир находится часть инженерной системы, являющейся общедомовым имуществом, а также газовые приборы, которые необходимо проверять на безопасность использования. Но собственники помещения не предоставляют доступ к оборудованию. Это мешает проведению необходимых ремонтных работ и нарушает права и законные интересы всех жителей здания.

Решение суда вступило в законную силу, исполнительный документ направлен в органы принудительного исполнения.

Руфия Кутляева