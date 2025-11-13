Сборная России по футболу не смогла выиграть у команды Перу. Товарищеский матч, который проходил в Санкт-Петербурге на домашней арене «Зенита», завершился вничью (1:1). В российской команде отличился Александр Головин. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Несмотря на регулярные победы сборной России в товарищеских матчах, тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным все равно критикуют. Перед матчем с Перу наставнику главной команды пеняли, что в состав каким-то чудесным образом попадают те, кто в своих клубах не играет, а честолюбивым дублерам вроде как путь открывается. Но в очных противостояниях Карпин всегда выходил победителем из словесных перепалок с представителями прессы. Даже когда перед стартовым свистком его спросили о, казалось бы, очевидном — о не самом сильном составе, который перуанцы привезли в Россию, — Карпин тут же начал возражать:

— Большой матч. Хотелось бы вам играть с основной, например, командой Перу, с самыми сильными игроками? — А кто сказал, что это не основная команда? — Я знаю просто, потому что игроков основной команды, которые играют в больших клубах… — Кого? Кого, например? Говорите. Говорите, кто играет в больших клубах. — Это уже вы в другую сторону. — Нет, не в другую, вы просто так говорите, не зная, кто играет в сборной Перу.

Но как бы ни пытался тренер добавить перуанцам статусности, в первом тайме многое стало понятно. Нет, голевой феерии не случилось, а мяч побывал в воротах гостей лишь однажды, и то после чудовищной ошибки голкипера. И все же создавалось впечатление, что стоит российским футболистам добавить в скорости, и разгром неизбежен. Но по каким-то непонятным причинам россияне этого не делали. Более того, в конце первого тайма даже мяч отдали. Так что и тут без критики не обошлось. Свое мнение по этому поводу высказал футбольный эксперт Александр Гришин: «Мы отдали инициативу команде Перу дома, где мы должны, я считаю, на протяжении 90 минут, зная состав команды Перу и зная, как они в последние три года играют, 90 минут просто прессинговать».

Карпин качал головой и всем своим видом показывал, что недоволен. В перерыве в раздевалке, видимо, состоялся определенный разговор. Но он мало что изменил. Более того, перуанцы сравняли счет. Причем по воле провидения мяч в ворота подопечных Карпина отправил игрок по фамилии Валера, что, конечно же, отметил комментатор Дмитрий Шнякин: «А вот дальняя попытка… И это гол! Как вам такой вариант? 82-я минута, и Валера забивает команде Валеры! С ума сойти, это сколько метров было до ворот?»

Взял бы этот мяч вратарь, у которого было больше игровой практики или нет, мы уже не узнаем. Но Матвей Сафонов, который вообще не выходит на поле в составе ПСЖ, не выручил. Так что вопросы по составу к Валерию Карпину еще будут. На последних минутах болельщики на трибунах свистели, а все попытки российской сборной забить оказались неудачными. В итоге ничья 1:1, после которой многие игроки и главный тренер говорили о плохом качестве поля: «На этом поле невозможно играть быстрее, по три-четыре касания всем нужно было, чтобы мяч этот укротить. Поэтому с точки зрения атаки, да, не хватило скоростей, но не в плане бега, а в плане выполнения передачи, обработки мяча, то есть в одно-два касания практически вообще не играли».

Любопытно, но несколько дней назад такую же причину для неудачи, только в Самаре, озвучивал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Для того чтобы реабилитироваться, у сборной есть еще один матч. В эту субботу команда Валерия Карпина встречается с чилийцами в Сочи.

Владимир Осипов