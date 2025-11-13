Прощание с ушедшим из жизни бывшим омбудсменом Прикамья пройдет 17 ноября

Церемония прощания с Павлом Миковым пройдет 17 ноября, сообщил в соцсетях уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Господин Сапко отметил, что гражданская панихида прощания с усопшим состоится в холле Большого зала КДЦ, а отпевание пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Господин Миков скончался 13 ноября, до этого около двух недель находился в коме. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что он почувствовал себя плохо 30 октября, когда участвовал в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в Култаево. Павел Миков уехал домой, откуда был госпитализирован.

Соболезнование по поводу его ухода из жизни выразил губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что господин Миков «всегда трудился на благо людей, нашего региона и страны».

Павел Миков занимал пост краевого омбудсмена с 2017-го по ноябрь 2022 года. До этого трудился в должности уполномоченного по правам ребенка в Прикамье. Позже господин Миков работал директором пермского колледжа «Оникс», затем заведующим научно-методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36». В последнее время работал экскурсоводом.