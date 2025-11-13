Основной период ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее 1 июня

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что начиная со следующего года основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. По его словам, так обучающиеся успеют полностью завершить освоение школьной программы.

Приказы с расписание экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором, указал глава ведомства. Сейчас они готовятся к регистрации в Минюсте.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля. Пересдачи прошли на 3 и 4 июля. Основной этап ОГЭ проходил с 21 мая по 16 июня.

Полина Мотызлевская