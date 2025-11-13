Для признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой запросили срок в девять лет

Представитель гособвинения запросил девять лет лишения свободы для актрисы Яны Трояновой (признана в России иноагентом). Ее обвиняют в возбуждении ненависти и призывах к терроризму, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщило ТАСС.

Дело связано с интервью актрисы, которое она дала в 2024 году. В нем актриса допустила высказывания, унижающие россиян, и призывала к убийству граждан России, включая детей. Также она призывала к покушению на президента Владимира Путина.

Также фигурантку дважды в течение года штрафовали за неисполнение закона об иноагентах. Следствие установило, что актриса не предоставляла отчеты о своей деятельности в уполномоченный орган.

Яна Троянова (иноагент) уехала из России во Францию после начала спецоперации на Украине. В ноябре 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов за критику СВО и «формирование негативного образа» России. В июне 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы, в декабре того же года суд заочно арестовал фигурантку.

Никита Черненко