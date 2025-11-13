Орский НПЗ приостановил переработку сырья

Орский НПЗ приостановил переработку нефтяного сырья 10 ноября в связи с проведением ремонта оборудования на одном из технологических объектов. Об этом сообщил источник «Ъ». По его словам, период работ увеличен, так как 11 ноября ремонт проводился в ограниченном режиме «из-за неблагоприятных внешних факторов».

«На данный момент ведутся пусконаладочные работы, возобновление переработки ожидается на текущей неделе»,— сказал собеседник «Ъ».

О приостановке переработки на Орском НПЗ также сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Орский НПЗ (ПАО «Орскнефтеоргсинтез») — основной актив «ФортеИнвест» (входит в группу «Сафмар», основанную Михаилом Гуцериевым). Выпускает бензин, дизтопливо, мазут и т. д. Мощность завода — 5,76 млн тонн в год. За 2024 год Орский НПЗ переработал 4,19 млн тонн нефтяного сырья и выпустил 3,95 млн тонн нефтепродуктов.

