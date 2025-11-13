В Центральном районе Тольятти столкнулись маршрутный автобус Citroen и легковушка Kia

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, примерно в 12:50 (MSK+1) 13 ноября 73-летняя женщина управляла автомобилем Kia. Она двигалась по ул. Карла Маркса. На перекрестке с ул. Комсомольской водитель проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом Citroen, которым управлял 65-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Kia и несовершеннолетний пассажир автобуса, они направлены в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева