Пермское ЧОП внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Пермское УФАС включило сведения об охранной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее антимонопольный орган установил, что компания нарушила контракт на охрану студенческих общежитий.

В 2024–2025 годах ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» провело конкурс на оказание услуг охраны для нескольких студенческих общежитий. С победителем конкурса ООО «Гладиатор» был заключен контракт стоимостью более 13,2 млн руб. По условиям договора подрядчик должен был оказывать охранные услуги на объектах, расположенных в Краснокамске, Нытве и Очере. Однако сотрудники ООО «Гладиатор» свои обязательства не исполнили, оставив без охраны студенческие общежития, которые являются объектами с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних.

Недобросовестное поведение подрядчика привело в том числе к отсутствию антитеррористической защищенности объектов, что создало угрозу жизни и здоровью обучающихся. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в УФАС.

Пермское УФАС включит сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. В течение этого периода организации запрещено участвовать в закупках на оказание охранных услуг.