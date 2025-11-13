В МФЦ появится сервис самообслуживания с биометрией

Клиенты российских МФЦ смогут получать услуги центра через стойки самообслуживания, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В них будет интегрирован цифровой ассистент и система биометрии.

Для обращения в центр за услугой посетителю не потребуется помощь специалиста и паспорт. Чтобы подтвердить личность необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделениях банков или с помощью сервиса выездной регистрации. «При этом биометрия добровольна, человек всегда сможет выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания»,— сказал господин Григоренко (цитата по «РИА Новости»). Необходимый документ или справку можно будет напечатать или скачать по QR-коду.

Сервис представили господину Григоренко на IT-форуме «Цифровые решения». Стойки самообслуживания помогут ускорить обслуживание посетителей МФЦ и снизить нагрузку на сотрудников центра, отметили в аппарате. Они появятся в МФЦ в ближайшие месяцы.