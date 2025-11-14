Блестящая жизнь

«Van Cleef & Arpels: искусство жизни» — так называется экспозиция украшений французского дома, которая проходит в женевском бутике марки. Le Salon 1906 — одно из немногих торговых пространств, предназначенных для проведения выставок исторического наследия. С момента своего основания в 1906 году Van Cleef & Arpels стремился превратить предметы повседневного обихода в изысканные произведения искусства. Вечерние сумочки и несессеры, зажигалки и рамки для фотографий, пудреницы и портсигары — все эти объекты, с одной стороны, демонстрируют ювелирное мастерство, а с другой — стремление клиентов парижского дома к красивой блестящей жизни. Обладатели этих вещей выглядели неизменно элегантными в любых обстоятельствах — дома, на приеме или в путешествии.

Фото: Van Cleef & Arpels

В 1920-е годы Van Cleef & Arpels создавал произведения с изысканными геометрическими узорами, характерными для популярного в то время стиля ар-деко. Эту тенденцию иллюстрирует мундштук 1920 года из гагата и платины с бриллиантами.

В 1940-х годах в коллекциях дома все чаще встречается желтое золото. Более легкое в работе, чем платина, оно способствовало стилистической и технической эволюции, которая началась в конце 1930-х годов. Желтое золото использовалось для изготовления повседневных аксессуаров, таких как брошь для шляпы 1934 года или зажим для денег 1945 года с поворотным корпусом для указания времени.

Кольцо, ориентировочно 1919 год. Платина, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels Мундштук, 1920 год. Платина, гагат, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels Наручные часы, 1921 год. Платина, бриллианты, бархат Фото: Van Cleef & Arpels Брошь для шляпы, 1934 год. Желтое золото, платина, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels Колье, 1945 год. Желтое золото, платина, белое золото, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels Бумажник с часами, 1945 год. Желтое золото, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels Футляр для губной помады Vanarp, 1954 год. Желтое золото, рубин Фото: Van Cleef & Arpels Вечерняя сумка Vannerie, 1959 год. Желтое золото, платина, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels

В 1950-х годах мир высокой моды вновь стал источником вдохновения для ювелиров. Вечерняя сумочка 1959 года представляет собой золотое плетение, созданное по образу и подобию плетения корзин. В нее можно было положить футляр для помады Vanarp — еще один аксессуар, изобретенный ювелирами Van Cleef & Arpels в середине 1950-х. Тубус из гравированного золота сбоку имел прорезь с подвижной кнопкой, украшенной драгоценным камнем. Механизм позволял открывать и закрывать крышку. В полном соответствии с ювелирными канонами исполнена и рама зеркала в виде стилизованного листа с витой золотой каймой в стилистике Corde. На выставке представлены и знаковые ювелирные украшения, например колье Zip 1951 года.

Колье Zip, 1951 год. Колье можно трансформировать в браслет. Желтое золото, розовое золото, платина, рубины, бриллианты Фото: Van Cleef & Arpels Эскиз зеркала, ориентировочно 1950 год Фото: Van Cleef & Arpels

Нина Спиридонова