Ликвидатором компании по управлению пермским индустриальным парком стал ее экс-директор

Председателем ликвидационной комиссии АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» стал депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин, который ранее занимал в АО должность генерального директора. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Илья Шулькин

Компания была создана в 2020 году минпромторгом Пермского края. На ее баланс внесли имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Энергетиков, 50, которое было безвозмездно передано мэрией в краевую собственность. Здесь планировалось создать индустриальный парк, однако в итоге актив было решено продать. Летом 2022 года на торгах его за 275,2 млн руб. приобрел Юговской комбинат молочных продуктов. Компания планировала также в 2023 году создать индустриальный парк на базе бывшего завода «Бератон» в Березниках. Однако и от этого проекта было принято решение отказаться. В сентябре 2025 года краевой минпромторг принял решение ликвидировать АО.