Багаж доберется сам

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как в разных странах работают сервисы по перевозке чемоданов.

Получает распространение услуга курьерской доставки багажа. В российском аэропорту Домодедово теперь можно не ждать, пока чемоданы выгрузят из самолета, докатят на тележках до терминала и поместят на подвижную ленту. Там заработал специальный сервис для путешественников, облегчающий привычную рутину. Оформить заказ можно прямо на месте в зоне выдачи багажа: курьеры доставят сумки домой, в отель или офис. Услуга пока доступна пассажирам внутренних авиалиний. Стоимость доставки одного чемодана — порядка 2 тыс. руб., особенно актуальна услуга для крупногабаритного багажа.

В международных аэропортах, например, в Дубае, авиакомпания Flydubai предлагает доставку багажа домой или в отель в течение нескольких часов после прибытия рейса. Стоимость такой услуги — 99 дирхамов за первый чемодан (тоже в районе 2 тыс. руб.), дополнительные чемоданы дешевле. В Японии также популярна служба доставки багажа между аэропортом и отелями, но доставка требует как минимум пару дней и должна быть заказана заранее. Тем не менее, если турист позаботился о минимальном наборе необходимого в ручной клади, то может ничего не ждать, а сразу отправляться по своим делам, на ужин или прогулку по городу.

А сервис Alltheway во Франции, например, предлагает не только доставлять багаж домой после поездки, но и сдать чемодан перед полетом в специальных пунктах внутри Парижа. Так турист может отправиться в аэропорт налегке, а о его сумках позаботятся другие. Стоит это в районе €25. Правда, сдать нужно в течение суток до полета и не позднее чем за пять часов. Удобно, что есть опция отслеживания багажа в мобильном приложении.

Интересно, станет ли такой расслабленный туризм популярнее, или все-таки желание контролировать свои вещи лично одержит верх. В случае же некоторой непредсказуемости выполнения рейсов спрос на услуги доставки может возрасти.

