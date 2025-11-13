Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как мошенники обманули клуб «Левски», выдав себя за представителей казанского «Рубина» и убрав из матча с софийским ЦСКА четырех ключевых игроков.

Изобретения мошенников в спортивном мире порой впечатляют. Простую и эффектную схему заработать придумали в Болгарии. Незадолго до принципиальнейшего матча двух столичных команд этой страны — ЦСКА и «Левски» — на руководство «Левски» вышел якобы представитель казанского «Рубина» и предложил за четырех ведущих игроков сумму значительно выше рыночной. Кроме того, футболистам были обещаны высочайшие зарплаты. Тогда, в 2009-м, Рубин был ведущим клубом нашей страны: о знаменитой победе над «Барселоной» болельщики помнят до сих пор. К тому же Европа знала, что русские умеют и любят тратить деньги, в том числе на футбол. Роман Абрамович тогда на «Челси» средств не жалел, и болгары думали недолго.

Тот факт, что медобследование в «Рубине» назначили таким образом, что ведущие игроки не могли принять участие в важнейшем матче, никого не смутил. И вот великолепная четверка отправляется для начала в Москву, а потом должна лететь в Казань. В этот момент на победу софийского ЦСКА мошенники поставили крупные суммы. Всплеск ставок был очень серьезным, букмекерам пришлось значительно снижать коэффициенты. Но это было позже, и тот, кто владел информацией, успел заключить нужные пари. Надо ли говорить, что в нашей столице игроков болгарского клуба никто не встретил, а в «Рубине» даже не знали, что к ним едут гости. Без ведущих футболистов «Левски» проиграл, и букмекерам пришлось выплатить все до копейки. Расследование инцидента так и не дало результатов. Даже сам факт мошенничества в этой схеме доказать было трудно. Какой уж тут обман, если кто-то из футбольных менеджеров клуба просто не проверил информацию. Изящно, не правда ли?

Владимир Осипов