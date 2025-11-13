Жителя Кумертау осудили за хищение денег у отца участника СВО

Мелеузовский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Кумертау, признанному виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима, а также взыскал 107 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

В августе этого года подсудимый вошел в доверие к жителю Мелеуза, представившись сослуживцем его сына, числившегося пропавшим без вести в зоне проведения военной спецоперации. Затем, под предлогом возврата военного домой, он похитил более 100 тыс. руб. и скрылся, но спустя месяц был задержан в Кумертау.

Майя Иванова