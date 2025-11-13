В Дагестане бывшего проректора вуза заподозрили в подделке документов

Бывшего проректора Дагестанского государственного аграрного университета (ДагГАУ) заподозрили в подделке документов (по ч.5 ст.327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в июне 2025 года бывший проректор подготовил и использовал поддельное заявление о своем переводе на должность начальника управления кадрового, правового обеспечения и организационной работы. Этот перевод был якобы согласован с ректором вуза.

На основании заявления фигурант изготовил и использовал заведомо поддельный приказ о назначении на указанную должность и подделал в нем подпись от имени ректора для передачи документа в кадровое и финансово-хозяйственное подразделение.

Наталья Белоштейн