Умеров обсудил с премьером Катара вопрос возвращения украинских детей из России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров обсудил с премьер-министром Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани вопрос воссоединения находящихся в России украинских детей со своими семьями. Об этом он сообщил по итогам своего визита в Доху, которую он посетил после поездки в Стамбул.

«Сегодня в Катаре был содержательный разговор с премьер-министром Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани»,— написал он в Telegram-канале, отметив, что главный акцент на переговорах был сделан на возвращении украинских детей на Украину.

Катар остается главным посредником в российско-украинском взаимодействии по вопросу воссоединения детей со своими семьями. Содействие по этому треку также оказывает Ватикан.

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Тогда помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, говорил, что в списке 339 фамилий. Он говорил, что российская сторона рассмотрит все заявки о детях «без исключения». В конце октября посол России в США Александр Дарчиев говорил, что «треть перечня на поверку оказалась не в полной мере достоверной». Он отмечал, что «многие дети, включенные в него, никогда не были на территории России, достигли совершеннолетия и уже вернулись к своим семьям», в то время как по остальной части продолжалась работа. На Украине называют военным преступлением вывоз детей в Россию без согласия семьи или опекунов. Российские официальные лица объясняют действия руководства РФ стремлением защитить детей.

В августе во время саммита лидеров России и США на Аляске Владимиру Путину было вручено письмо первой леди США Мелании Трамп. В нем она просила защитить детей и закончить военный конфликт. Она указывала на то, что необходимо вернуть украинских детей, оказавшихся в России в результате военных действий, на родину. По ее словам, господин Путин не проигнорировал послание. Он якобы ответил, что желает работать лично с ней «по вопросу украинских детей, проживающих в России».

Анастасия Домбицкая