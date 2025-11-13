Нижегородская мэрия создала новый совет по патриотическому воспитанию

Администрация Нижнего Новгорода создала координационный совет по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в городском округе. Постановление от 11 ноября опубликовано на сайте мэрии.

Этим же документом отменено постановление от 2019 года — о координационном совете по патриотическому воспитанию детей и молодежи при главе города.

Совет создан «в целях выработки предложений по развитию гражданственности и патриотизма граждан, проживающих на территории городского округа», взаимодействия общественных организаций с органами МСУ, организации и контроля за выполнением программ и планов по патриотическому воспитанию.

В том числе совет будет координировать деятельность патриотических объединений для достижения конкретных результатов при решении значимых для округа проблем. Заседания должны будут проводиться не реже одного раза в полугодие.

В состав совета вошли 24 человека. Возглавила его замглавы города Ирина Кондырева, заместителями председателя совета стали еще два зама мэра — Владимир Анисимов и Леонид Стрельцов.

Кроме различных муниципальных чиновников, в совет вошли военком Нижегородской области Сергей Агафонов, председатель реготделения «Движения первых» Вячеслав Амосов, председатель городской общественной палаты Сергей Горин, руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии иерей Алексий Трегубенко, а также руководители общественных организаций.

Галина Шамберина