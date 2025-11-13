Тамбовский бизнесмен получил реальный срок за продажу котельной властям

Мичуринский горсуд признал бывшего генерального директора ООО «Комплексные коммунальные системы» 65-летнего Олега Утешева виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и назначил ему 3 года и 11 месяцев колонии общего режима со штрафом в 380 тыс. руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областной прокуратуре.

Приговор Утешеву вынесли во второй раз. В мае прошлого года ему было назначено 4 года лишения свободы, однако приговор был отменен, а дело вернули на новое рассмотрение. Во время второго процесса Утешев находился под стражей.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в основу уголовного дела предпринимателя легли обстоятельства продажи властям Мичуринска в 2016 году котельной в поселке Зеленый Гай. Его возбудило региональное управление МВД на основе материалов местного УФСБ. По версии следствия, Олег Утешев смог склонить тогдашнего градоначальника Александра Кузнецова приобрести у него котельную в муниципальную собственность под залог имущества города — помещений ДК «Авангард». По оценке обвинения, реальная стоимость котельной на момент заключения контракта с властями составляла 19,5 млн руб., а имущество ДК — 28,5 млн руб.

Олег Утешев вину не признал. Он утверждал, что не собирался продавать котельную, имевшую годовой оборот примерно в 100 млн руб., а пойти на сделку его вынудили власти области и города, запланировавшие сдать в концессию все коммунальные активы в пользу АО «Тамбовская сетевая компания», часть акций которого принадлежала обладминистрации. Власти фактически накопили задолженность перед предпринимателем с помощью основного потребителя теплоэнергии, обслуживающего треть Мичуринска,— муниципального предприятия «Теплосервис». На суде по делу Утешева бывший чиновник Александр Кузнецов рассказывал, что предприниматель не мог склонить его к покупке котельной, а само решение о сделке принял горсовет при участии прокурора и представителей МВД.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев