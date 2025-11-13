«В стремлении превратить покупку в интересное впечатление zai не одинок»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как получить занятие с инструктором при покупке лыж, и оказаться на базе с итальянскими подводниками, приобретя часы.

Бренд zai, который я знаю уже много лет, недавно прислал мне рассылку о своих zai experience days. Это формат, где можно провести день или несколько, пробуя разные модели их лыж, катаясь с инструкторами, общаясь с инженерами бренда и буквально чувствуя, как лыжи работают со снегом.

Есть разные варианты. От однодневных, иногда бесплатных тест-дней, до более продолжительных программ с ужинами и размещением в отелях. Где такой день для себя или группы можно организовать? «Везде, где есть снег»,— уверяет бренд.

В своем стремлении превратить покупку в интересное впечатление zai сегодня не одинок. У часового бренда Panerai, например, есть программа Panerai Experience и лимитированные модели Experience Edition. Только там впечатление начинается уже после покупки. Владельцы таких часов получают участие в закрытых приключениях: от круиза на яхте Eilean у берегов Сицилии до погружений с фридайвером Гийомом Нери и тренировок с итальянскими подводниками на их базе La Spezia.

Анна Минакова