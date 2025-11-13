Один день без интернета

Бизнес анализирует варианты на случай вынужденного цифрового детокса. Поводом для сомнений предпринимателей стал ироничный пост на странице Роскомнадзора во «ВКонтакте». Под заголовком «Фая нет вай-фая» регулятор рассказал о своем понимании пользы временного отказа от интернета. Памятка появилась на фоне новых ограничений в работе мобильных сетей в регионах. Тему продолжит Станислав Крючков.

С некоторых пор алгоритмы работы без стабильного доступа в интернет бизнес рассматривает в фоновом режиме. Но это сценарии пессимистические. Да и РКН говорит об одном дне без Wi-Fi лишь в гипотетическом ключе.

Однако более тысячи комментариев под картинкой о счастье «вне зоны доступа» обрисовывают гораздо более широкий спектр развилок и направлений поиска. В первую очередь без интернета под ударом оказался бы тайм-менеджмент, делится опасениями директор по стратегическому развитию «АРБ Про» Роман Копосов: «Что будет с тем предпринимателем, который ведет свой бизнес с помощью мобильных приложений на смартфоне, у которого есть онлайн- CRM, полезные сервисы вроде вызова такси?

Цифрового детокс, оказавшийся не выбором людей, а вынужденной мерой, может иметь очень критичные последствия. Придется все серьезно планировать».

Бухгалтерия функционировала и в аналоговую эпоху. Налоговый консультант и основатель проекта #МСПЖИВИ Наталья Горячая вспоминает, что в банк требовалось доставлять пять экземпляров одного платежного поручения: «Один нам отдавали обратно с отметкой об исполнении. На следующий день нужно было съездить в банк для того, чтобы получить выписку по счету. Сейчас бизнесу гораздо проще сдавать отчетность. В отсутствие интернета все это не только придется формировать в табличках Excel, но и подавать в налоговую инспекцию, в Социальный фонд, в Росстат курьерской службой, пешком либо Почтой России».

Курьеры могут работать и без навигатора, но только зачем, — рассуждает директор СДЭК по коммуникациям Миша Берггрен: «Неприятно, но возможно. Курьер знает особенности трафика. Это уже не образ почтальона Печкина, слегка сварливого, который без бумажки тебе ничего не отдаст. У нас, естественно, есть протоколы, по которым мы можем работать, когда временно нет доступа к интернету. Но если говорить про гипотетическую ситуацию, когда сети не стало совсем, для себя я не представляю, как бы я решал этот вопрос. Наличие навигатора — это единственное, что мне позволило нормально ориентироваться в Москве, в городе, в котором я вырос».

Переживания об исчезающем значке беспроводного доступа существуют, но есть и опыт работы под аккомпанемент матричного факса, признается вице-президент и совладелица TWIGA Communication Карина Оганджанян: «Нас ничем не испугать. Мы выросли во времена, когда Wi-Fi вообще не было. Паника есть у молодого поколения, но все равно придется подстраиваться. Совсем давно мы отправляли письма и раскладывали по ячейкам. Думаю, что мы до такого не дойдем, у меня нет в голове метафоры с кассетой, которую перематывают карандашом».

Умеем ли мы, такие современные, не работать, а просто жить вне диджитала,— задается вопросом директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково» Алексей Каленчук: «Подготовлено ли то, чем ты можешь заняться? Есть ли у тебя вообще какой-то сценарий пребывания с семьей долгосрочно? Есть ли под рукой бумажная книга? Считали в сутки, сколько городской житель находится в различных цифровых медиумах. Оказалось, зачастую даже больше, чем бодрствует. Слушает стриминговую музыку в фоне и параллельно листает ленту какого-нибудь развлекательного или рабочего ресурса.

Внезапно оказаться в реальности без интернета — стрессовый фактор. Это как выключить огромную часть жизни»

Сервис «Литрес» вместе с книготорговой сетью «Читай-город» провел опрос. Правда, результаты показательны только при добровольном детоксе: по итогам отказа от соцсетей и интернета треть россиян ощущают легкость и спокойствие, и только четверть в качестве результата обращают внимание на поразительную ясность мыслей.

Станислав Крючков