Свои игры в свой монитор

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о преимуществах нового игрового монитора от Sony, разработанного специально для PlayStation 5.

Фото: Playstation

Sony представила игровой монитор, который позиционируется как идеальный экран для приставки PlayStation 5. Среди особенностей новинки — встроенный разъем для зарядки контроллера DualSense, особый режим Auto HDR Tone Mapping, настраивающий динамический диапазон автоматически, разрешение QHD (25601440 пикселей), частота до 240 Гц, поддержка HDMI 2.1. В общем, предусмотрено многое. В продаже устройство появится в следующем году в Японии и США. Цена пока не названа, но я уверен, она не будет низкой.

За счет чего Sony планирует конкурировать с более доступными вариантами игровых мониторов других вендоров? Неизбежно бренд — очень важный аспект для многих потребителей. Еще одним мотивом я бы назвал эстетику. Монитор и консоль в едином дизайне от одного производителя приятно созерцать даже выключенными. Как тут не вспомнить настольные колонки Sony Pulse Elevate, представленные в конце сентября. Убежден, часть пользователей готовы переплатить за красоту единства.

Выйдет ли монитор за пределы экосистемы PlayStation 5? Да, к нему можно подключать настольные компьютеры. Но тут заядлых геймеров волнует скорее не шильдик PS, а частота картинки и задержка сигнала. И пока сказать что-то конкретное трудно, потому что вендор лишь упоминает low latency mode (режим низкой задержки), но цифр не называет. Тогда оттолкнемся от того, что известно. Автоматическая калибровка HDR при запуске консоли — это хорошо, но обычный игровой монитор с HDR10 даст похожий результат. И вряд ли вы будете его настраивать руками больше одного раза. Под звездочкой в анонсе указано, что для PlayStation 5 доступно на мониторе лишь 120 Гц: с чем в паре можно реализовать 240 Гц, производитель не пояснил. И лишь встроенная зарядка DualSense — то единственное, что попадает под термин «имба».

Рынку знакомы попытки аналогичные решению Sony: Philips создал серию Momentum — мониторы с лицензией Designed for Xbox и оптимизацией под консоль. Бренд Asus ROG выпускает универсальные геймерские дисплеи с пресетами, которые работают и на PlayStation, и на Xbox, и на ПК.

Александр Леви