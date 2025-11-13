Благоустройство дендропарка в Уфе обойдется в 34 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на благоустройство дендропарка имени Георгия Рутто с ООО «Энергострой+», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 42,6 млн руб. за 34,3 млн руб., его оплатят за счет средств городского бюджета.

На аукцион было подано еще три заявки. Первоначально победителем был выбран другой участник, компания «Юнион», готовая выполнить работы по самой низкой цене, за 32,19 млн руб., но она уклонилась от заключения контракта. Два других участника предлагали 36,45 млн руб. и 37,31 млн руб.

Согласно документации, работы необходимо завершить до 15 января 2026 года. Подрядчик должен уложить тротуар из брусчатки на площади 2,26 тыс. кв. м, установить бортовые камни, разбить газон из луговых и газонных трав, провести наружное освещение и так далее.

Ранее УФАС по Башкирии заблокировало заключение контракта по жалобе «Энергострой+», которая признана необоснованной.

Дендропарк заложил в 1950 году лесовод Георгий Рутто как дендрарий Паркового лесничества Уфимского горлесхоза. Общая площадь составляет 7 га.

ООО «Энергострой+», по данным СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2017 года в Уфе. Владельцем является Вадим Дигитаев. Выручка в 2024 году составила 64,57 млн руб., чистая прибыль — 422 тыс. руб. В этом году компания заключила три госконтракта на общую сумму 51,26 млн руб., в том числе на благоустройство улицы Ферина в Уфе и установку модульных конструкций в Стерлитамаке, но заказчик отказался от исполнения последнего в одностороннем порядке.

Майя Иванова