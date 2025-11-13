Со следующего года подорожают проездные в пермском транспорте

Администрация города Перми внесла изменения в постановление о стоимости проездных билетов в Пермском транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, с 15 апреля следующего года стоимость проездного на одну поездку составит со скидкой 50% — 22 руб., без лимита поездок на один день — 162 руб., без лимита поездок на один месяц — 2193 руб., без лимита поездок на 12 месяцев — 16 770 руб.

С 15 апреля 2027 года цена разового проездного со скидкой 50% составит 24 руб., без лимита поездок на один день — 177 руб., без лимита поездок на один месяц — 2397 руб., без лимита поездок на 12 месяцев — 18 330 руб.