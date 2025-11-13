Платформа Dropp.Market теперь работает с Александром Роговым

Онлайн-платформа Dropp.Market, агрегатор люксовых магазинов со всего мира, объявила о сотрудничестве со стилистом Александром Роговым. Он возглавит селекцию в рамках кампании DroppDays — месячной акции, направленной на поиск наиболее подходящих вещей для конкретных пользователей. В этот период клиенты смогут увидеть товары, отобранные лично Роговым: они будут отмечены специальной меткой и собраны в отдельную подборку. Dropp.Market использует собственную технологию на базе искусственного интеллекта для анализа каталогов более 300 международных площадок, включая Farfetch, Yoox и Ssense, предлагая пользователям подходящие цены — и доставку в Россию. Сейчас на платформе представлено свыше 400 тыс. товаров от брендов Saint Laurent, The Row, Jil Sander и других.

